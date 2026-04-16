DIRETTA Fiorentina-Crystal Palace 0-1 Sarr porta avanti gli inglesi

Al 24° minuto di gioco, Solomon ha tentato un tiro dalla trequarti dopo aver ricevuto un fallo da Munoz su Gudmundsson. Il suo tiro, potente e preciso, è stato respinto in tuffo dal portiere avversario. La partita tra la squadra di casa e gli inglesi si trova ancora sul risultato di 0-1, con il gol che porta la firma di Sarr. La sfida, in corso, si svolge sotto gli occhi di una buona affluenza di pubblico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA24' SOLOMON! Gudmundsson sfila via sulla trequarti ma viene steso da Munoz, palla che però finisce a Solomon che lascia partire un sinistro insidioso, Henderson in tuffo respinge.21' È ancora più ardua la missione della Fiorentina, che in questo momento.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Fiorentina Crystal Palace 0-1 LIVE: incornata di Sarr, inglesi avanti! Impresa quasi impossibile ora per la ViolaLewandowski, l’agente Pini Zahavi è atteso a breve in Italia: Juventus e Milan alla finestra, arrivano novità importanti sul suo futuro Mercato... Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 1-0, londinesi avanti su rigoreConference League, a Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace, il tennis e tutto lo sport in tv del 16 aprile 2026; Crystal Palace - Fiorentina (3-0) Conference League 2025; Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Crystal Palace-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv. Fiorentina-Crystal Palace in Conference, dove vederla oggi in TV e streaming: formazioni ufficialiLa partita tra le squdre di Vanoli e Glasner si potrà seguire dalle ore 21 solo in diretta TV su Sky, che la trasmetterà sui canali 204 (Sky Sport Arena) e 253 (Sky Sport). Telecronaca di Dario ... fanpage.it DIRETTA | Fiorentina Crystal Palace (risultato 0-0) video streaming tv: c’è ancora Piccoli! (16 aprile 2026)Diretta Fiorentina Crystal Palace streaming video tv: quote e probabili formazioni dal Franchi per il ritorno dei quarti di Conference League stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Crystal Palace facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Fiorentina-Crystal Palace l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina #uecl x.com