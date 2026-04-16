DiMartedì Saviano suda freddo | scontro con Trump un vantaggio per Meloni?

Durante una puntata di DiMartedì, lo scrittore e giornalista ha espresso preoccupazione per uno scontro tra Donald Trump e il nostro paese. La discussione si è concentrata sugli effetti possibili di questa disputa sulla scena politica italiana, con particolare attenzione alle ripercussioni per il governo in carica. La conversazione ha coinvolto anche analisi sui possibili vantaggi per alcuni leader politici nazionali in vista di prossime elezioni.

Nel bel mezzo delle tensioni tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il nostro premier, Giorgia Meloni, ecco l’intervento del giornalista e scrittore Roberto Saviano, il quale è intervenuto come ospite nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di approfondimento di La7, DiMartedì, per offrire una lettura meno scontata dello scontro politico. Secondo Saviano, l’atteggiamento del presidente americano rientrerebbe pienamente nella sua strategia comunicativa: “È nel suo stile, Trump sta cercando soldati”, ha spiegato, sottolineando come il tycoon punti a consolidare alleanze e fedeltà politiche. Sempre Saviano spiega: “Trump in qualche modo sta cercando soldati nella sua battaglia e ha fatto quest'operazione che non è così negativa per Meloni in un momento del genere.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - DiMartedì, Saviano suda freddo: scontro con Trump, un vantaggio per Meloni? Notizie correlate diMartedì, Roberto Saviano e Walter Veltroni tra gli ospitiGiovanni Floris, come ogni martedì, torna con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk show di approfondimento politico ed economico della prima... Massimo Giannini contro Giorgia Meloni a Dimartedì: “Cheerleader di Donald Trump”La premier Giorgia Meloni si trova al centro di un intenso dibattito politico e mediatico dopo il caso Sigonella, con il governo che ha negato... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: DiMartedì, Saviano suda freddo: scontro con Trump, un vantaggio per Meloni? | Libero Quotidiano.it; Giorgia Meloni, il gesto con cui azzera Elly Schlein mentre parla in aula | Libero Quotidiano.it; Giorgia Meloni, bordata ungherese: Perché questa sinistra mi fa sorridere; Giorgia Meloni sull'attacco al convoglio italiano Unifil: Irresponsabile, Israele dovrà chiarire. Grazie a oltre 1 milione e 810mila spettatori, che sono stati con noi durante la scorsa puntata, #dimartedì ha fatto registrare l’11% di share! Noi, come sempre, vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova puntata. Alé! #dimartedì #giovannifloris - facebook.com facebook Grazie a oltre 1 milione e 810mila spettatori, che sono stati con noi durante la scorsa puntata, #dimartedì ha fatto registrare l’11% di share! Noi, come sempre, vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova puntata. Alé! #dimartedì #giovannifloris x.com