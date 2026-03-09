Autismo l' altra faccia | a Solofra un convegno per guardare oltre la diagnosi

Sabato 14 marzo 2026 alle 17.30 si svolgerà a Solofra, presso il Palazzo Ducale Orsini, un convegno pubblico dedicato all’autismo. L’evento, che si terrà in provincia di Avellino, si concentrerà sulla discussione di temi legati alla condizione e ai modi di affrontarla. La manifestazione coinvolgerà professionisti e famiglie interessate al tema.

SOLOFRA (AV) — Si terrà sabato 14 marzo 2026, alle ore 17.30, presso il Palazzo Ducale Orsini di Piazza San Michele a Solofra, in provincia di Avellino, un convegno pubblico dedicato al tema dell'autismo. Il titolo scelto dagli organizzatori è diretto: Autismo, l'altra faccia. L'iniziativa è promossa dal Comune di Solofra. Il patrocinio istituzionale porta la firma del sindaco Nicola Moretti. Cinque i relatori annunciati: Paolo D'Amore, Tiziana Petrone, Alessandra Borghese, Daniela Sfera e Loredana Nave.

