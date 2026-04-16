Design e tecnologia | l’innovazione smart pordenese conquista Milano

Una tecnologia dell’automazione sviluppata nel territorio pordenese sta trovando spazio nel settore alberghiero e ora si sta affermando a Milano, cuore del design internazionale. Questa innovazione, che combina design e tecnologia, si sta diffondendo nel capoluogo lombardo, portando con sé le applicazioni pratiche di soluzioni smart nel settore alberghiero. Il trasferimento di questa tecnologia rappresenta un passo importante per il settore, in un contesto di crescente interesse per l’automazione e il design.

La tecnologia dell’automazione per il settore alberghiero, con radici profonde nel territorio pordenese, si sposta nel centro nevralgico del design internazionale. VDA Telkonet, multinazionale che gestisce sistemi intelligenti per oltre 10.000 strutture ricettive in tutto il mondo, partecipa attivamente alle celebrazioni della Design Week milanese attraverso due momenti chiave: la mostra dedicata al XXIX Compasso d’Oro ADI, inaugurata oggi, e il Fuorisalone, previsto dal 20 al 25 aprile. L’integrazione tra estetica architettonica e gestione energetica. Il percorso dell’azienda pordenese a Milano si articola su due binari distinti che mostrano come l’innovazione possa dialogare con la bellezza degli spazi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design e tecnologia: l’innovazione smart pordenese conquista Milano Notizie correlate Milano Design Week 2026: Innovazione e futuro del designMilano non è più solo la capitale della moda, ma si sta affermando come il cuore pulsante dell’innovazione globale, dove il design diventa il motore... Milano Design Week 2026: LG rafforza la sua presenza nell’incasso con nuove soluzioni smart e di designIn occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 21 al 26 aprile, LG Electronics torna protagonista con un importante ampliamento della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La firma dell’innovazione Hyundai si chiama IONIQ: design e creatività al servizio della user experience; Respirare il design: l’esperienza AIRism di UNIQLO alla Milano Design Week; Evento - Milano da Scrocco; Webuild segna il futuro delle infrastrutture: bellezza, design e innovazione a Milano. L'integrazione tra estetica e intelligenza artificiale nella robotica da giardinoTre iF DESIGN AWARD 2026 celebrano il design dei robot tagliaerba autonomi STIGA con Tecnologia Vista e la gestione digitale avanzata tramite app ... adnkronos.com L’experience design rende la tecnologia umanaFinalmente la tecnologia mostra il suo lato umano. Per anni costretta da vincoli di complessità che spesso ne hanno impedito la diffusione, oggi, grazie all’experience design, il successo di un ... milano.repubblica.it Con oltre 300 iniziative e più di 200 esposizioni distribuite nell’arco della settimana, Brera è il distretto con la più alta densità di eventi di tutta la città! Durante la Milano Design Week 2026, il quartiere di Brera si conferma ancora una volta come uno dei punti c facebook Milano troppo cara Per la Design Week la nuova frontiera è dormire a Torino: ecco quanto si risparmia - Il video x.com