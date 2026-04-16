Kevin De Bruyne ha commentato le differenze tra i campionati italiani e inglesi, sottolineando che in Italia le squadre adottano stili di gioco molto simili. Durante un'intervista radiofonica, ha evidenziato come il ritmo sia la differenza principale tra la Serie A e la Premier League. Ha anche riferito che nella partita contro il Parma non sono riusciti a trovare gli spazi adeguati per imporre il proprio gioco.

DE BRUYNE A RADIO CRC: «Il ritmo è la più grande differenza tra Serie A e Premier League. Contro il Parma non siamo riusciti a trovare gli spazi giusti. Fab Four? C’è tanta qualità quando giochiamo insieme: mi aiutano a migliorare. I tifosi ci supportano bene e noi cerchiamo di farli emozionare. Finale di stagione? Vincere per qualificarci in Champions» Il calciatore del Napoli, Kevin De Bruyne, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Crc, emittente partner della SSC Napoli. Di seguito le sue parole: «Abbiamo conquistato molti punti in queste ultime partite, anche se non abbiamo preso i tre punti a Parma. Sento che c’è qualcosa di diverso da quando sono tornato, l’atmosfera è un po’ più positiva: era stato un momento difficile.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne: “In Italia le squadre giocano in modo molto simile”

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