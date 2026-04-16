Ddl agroalimentare stretta su frodi e italian sounding Confartigianato Campania | Svolta storica

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge che introduce nuove sanzioni per le frodi alimentari e la pratica dell’italian sounding. La legge riceve il via libera con 154 voti favorevoli e un solo voto contrario. Si tratta di un provvedimento che mira a rafforzare le misure contro le imitazioni e le contraffazioni nel settore agroalimentare italiano.

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, con 154 voti favorevoli e un solo contrario, il disegno di legge “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”. Un provvedimento atteso da oltre dieci anni che introduce strumenti più incisivi contro frodi e contraffazioni nel settore agroalimentare. A esprimere soddisfazione è Confartigianato Campania, promotrice del Cluster AgriFood Campania, aggregazione riconosciuta dall’Unione Europea che riunisce imprese, centri di ricerca, università e rappresentanze territoriali. L’organizzazione sottolinea il valore strategico della norma per il tessuto produttivo regionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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