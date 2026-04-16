Dall’indirizzo scientifico al vertice | Marianna vola alla finale nazionale

Marianna Fedele, studentessa della quarta classe del liceo scientifico con indirizzo scienze applicate, si è qualificata per la finale nazionale dei Campionati di Italiano. La studentessa frequenta il liceo Quinto Ennio di Gallipoli e ha ottenuto il passaggio alla fase successiva della competizione, che si svolgerà a livello nazionale. La studentessa ha conquistato questo risultato attraverso le prove sostenute durante il percorso scolastico.

La studentessa Marianna Fedele, frequentante la classe IV^D del liceo scientifico con indirizzo scienze applicate, rappresenterà il liceo Quinto Ennio di Gallipoli nella fase nazionale dei Campionati di Italiano. La competizione si svolgerà il 21 aprile presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno. Il percorso che ha portato la giovane gallipolina a Salerno è stato caratterizzato da una selezione rigorosa su più livelli. Dopo aver superato le prove scolastiche, quelle provinciali e quelle regionali, la studentessa si è conquistata il secondo posto nella classifica complessiva degli studenti liceali italiani. Questo traguardo conferma l’eccellenza dimostrata lo scorso anno, quando la stessa partecipò alla fase nazionale come unica candidata della Puglia, ottenendo il sesto posto tra i finalisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’indirizzo scientifico al vertice: Marianna vola alla finale nazionale Notizie correlate Leggi anche: Maturità, seconda prova: latino al classico, matematica allo scientifico Scuola, pubblicate le materie d'esame indirizzo per indirizzo ELENCO Leggi anche: Novara vola alla finale nazionale del "Green game" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Iscrizioni scuole superiori. Licei e tecnici volano; Sbagliato scuola? Ecco come trasferirsi a metà anno senza intoppi e il documento che sblocca la situazione; Addio al mito della rivincita all'università: il 52% del voto di laurea dipende dalla scuola scelta a 14 anni. I dati dell'Alma Mater; Ottant’anni di Pensiero Scientifico. Un anniversario per guardare avanti. Dal Nord al Sud, il liceo scientifico domina: i numeri della ricercaNegli ultimi anni il liceo scientifico ha conquistato il primato tra le scuole superiori italiane. Non solo è l’indirizzo più scelto dagli studenti, ma anche quello che ottiene i risultati migliori ... donnamoderna.com Maturità 2025, materie seconda prova: latino al Classico e matematica allo ScientificoIl ministero dell’Istruzione ha pubblicato le materie oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Maturità 2025. Per i licei, Latino per il Classico e Matematica per lo Scientifico sono le ... tg24.sky.it Mal di testa, vertigini: farci visitare dall'AI è sempre più di moda, ma ha davvero senso Due esperti spiegano in che misura può essere utile e quando, invece, può diventare problematico. - facebook.com facebook Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dall'ATP di Barcellona. Infortunatosi ieri al polso durante il match poi vinto con Virtanen, oggi lo spagnolo ha annunciato l'abbandono del torneo Ciò significa che Jannik Sinner resterà n°1 del mondo per almeno altre due x.com