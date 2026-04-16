Dalla Fiera agricola di Carpaneto alla Marcia dei sette castelli a Gazzola | cosa fare nel weekend

Nel fine settimana si svolgono diversi eventi nella zona. A Carpaneto si tiene la 348esima edizione della Fiera agricola di Primavera, che si protrarrà da venerdì 17 a domenica 19 aprile. A Piacenza Expo si tiene la sesta edizione di

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile a Carpaneto la 348esima edizione della Fiera agricola di PrimaveraVenerdì 17 e sabato 18 aprile a Piacenza Expo la sesta edizione di "Gic - Giornate italiane del calcestruzzo"Venerdì 17 e domenica 19 aprile al Teatro Municipale lo spettacolo Carmen di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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