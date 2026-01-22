Il lago dei cigni visita gratuita a Villa Pottino e la fiera degli sposi | cosa fare nel weekend

Questo weekend a Palermo offre diverse opportunità di svago. È possibile assistere gratuitamente alla visita di Villa Pottino e partecipare alla fiera degli sposi. Inoltre, si può godere di uno spettacolo teatrale con “Il lago dei cigni” rivisitato in chiave siciliana o esplorare la città attraverso vari itinerari culturali e naturalistici. Un’occasione per vivere la città in modo diverso e arricchente.

Uno spettacolo a teatro, un tour o una mostra per trascorrere il weekend? Perché scegliere! Questo fine settimana a Palermo si potrà guardare uno dei balletti più famosi al mondo, "Il lago dei cigni" con ambientazione sicula; passeggiare per la città alla scoperta dei più svariati itinerari

