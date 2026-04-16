Il Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso un parere negativo sul decreto legge Sicurezza, respingendo alcune delle sue parti più rilevanti. La decisione è arrivata dopo un’analisi approfondita del testo, che ha portato a un giudizio critico su diversi aspetti della riforma approvata dal governo. La bocciatura riguarda specifici articoli e disposizioni contenute nel provvedimento, senza ulteriori dettagli sui contenuti respinti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura mette nel mirino il dl Sicurezza del governo, approvando un parere che boccia diversi punti qualificanti della riforma. Il voto finale restituisce la fotografia di un organo spaccato, dove la maggioranza dei consiglieri ha scelto la via della contrapposizione frontale con l'esecutivo su temi delicatissimi come l'immigrazione, la gestione delle piazze e la prevenzione della criminalità. I 15 voti a favore, i 7 contrari e i 5 astenuti sono lo specchio di un organo che opera diviso e che su un tema così delicato e importante non riesce a mettere d’accordo le sensibilità presenti, avanzando con la maggioranza per licenziare il parere.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal Csm assist agli antagonisti: bocciato il dl Sicurezza

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