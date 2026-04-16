Nella serata si sono susseguite diverse novità riguardo ai candidati alla guida tecnica del Napoli. Tra i nomi più quotati, alcuni sono stati esclusi o hanno visto ridimensionate le proprie possibilità di essere scelti. La situazione si è fatta più complessa per i possibili successori dell’attuale allenatore, con alcune decisioni che hanno modificato gli scenari iniziali. La vicenda continua a tenere banco tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Tra andata e ritorno il Bologna ha preso appena sette gol dall'Aston Villa (speriamo che Adl abbia seguito). Il Porto ha perso 1-0 col Nottingham Forest ed è fuori. Lucca non è entrato Mf Torino 15022026 - campionato di calcio serie A Torino-Bologna foto Michele FinessiImage Sport nella foto: Vincenzo Italiano Brutta serata per i possibili prossimi allenatori del Napoli, i cosiddetti papabili. Sempre che Antonio Conte saluti (noi speriamo di no). Sia Italiano che Farioli sono stati eliminati in Europa League. Il Bologna di Vincenzo Italiano ne ha presi quattro dall’Aston Villa di Emery (lui sarebbe un allenatore ma ovviamente ormai è fuori target).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da Italiano a Farioli, l’ecatombe dei papabili

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