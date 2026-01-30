Europa League Roma e Bologna possono fare strada Ma per ora il miglior italiano è Farioli

La Roma è tra le prime otto in Europa League, mentre il Bologna si trova decimo in classifica. I giallorossi hanno ottenuto risultati positivi, ma il vero discorso sulla strada europea riguarda ancora il rendimento complessivo delle squadre italiane. Per ora, il miglior allenatore italiano in questa fase è Farioli, che guida il Bologna e sta facendo bene. La partita di Atene con il Celtic pesa di più sulla classifica rossoblù rispetto al pareggio di una settimana fa.

L’emozionante rimbalzo da un campo all’altro - meno tellurico di quello di Champions – si è trasformato presto in un doloroso testa a testa tra Roma e Bologna per un posto tra le prime otto: la combinazione dei risultati non avrebbe permesso di averle entrambe nella Top 8, l’esito minaccia un possibile derby agli ottavi. Intanto l’ha spuntata la banda-Gasperini, che ha difeso con i denti il proprio posto agli ottavi recuperando in dieci contro undici il Panathinaikos. Roma resistente, buon segno. Il Bologna ha compiuto in fretta il proprio dovere contro il Maccabi – non difficilissimo – e poi ha rivolto lo sguardo agli smartphone in attesa di risultati favorevoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

