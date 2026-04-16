Da Giugliano a Milano campione di Latte Art è il barman Giulio Maisto

Da Giugliano a Milano, un barman ha ottenuto il primo posto nel Campionato Italiano di “Latte Art” nella categoria più difficile, il livello “nero”. L'evento si è svolto a Milano lo scorso febbraio, e il vincitore è un professionista di corso Campano, noto nel settore per le sue competenze. La vittoria rappresenta un risultato importante per il mondo del caffè locale, che festeggia il suo talento.

Motivo di orgoglio per Giugliano. Giulio Maisto, noto barman di corso Campano, ha conquistato lo scorso febbraio il primo premio nel Campionato Italiano di “Latte Art” per il livello “nero”, il più complesso, durante la tappa di Milano. Una delle competizioni più prestigiose nel panorama della caffetteria italiana, in cui il professionista giuglianese si è distinto realizzando quello che è stato giudicato il cappuccino più bello e artistico della gara. La giornata si è svolta all’insegna dell’alta competizione, con professionisti qualificati impegnati in prove tecniche che richiedevano precisione, concentrazione e grande abilità. Le valutazioni sono state effettuate secondo criteri rigorosi, a garanzia di un giudizio oggettivo e strutturato delle competenze.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Da Giugliano a Milano, campione di “Latte Art” è il barman Giulio Maisto Notizie correlate Nove artisti da Bienno a Milano: la mostra Periferia apre a Milano ArtIl 14 aprile alle ore 18, negli spazi di Artra Gallery in via Leopoldo Gasparotto 4 a Milano, prenderà il via l’inaugurazione della mostra collettiva... Guida alla street art di Milano con Christian Gangitano: da NoLo a Isola le opere da vedere e quelle da evitareDall'arte che celebra la storia a quella che invece rigenera quartieri, fino a quella che diventa pubblicità: insieme a Christian Gangitano, esperto...