Costruire il domani oggi | il modello Milan Futuro

Dopo la mancata qualificazione ai mondiali della nazionale, si apre un dibattito acceso sul presente e sul futuro del calcio nazionale. La sconfitta ha suscitato molte riflessioni tra tifosi, esperti e dirigenti, portando a un confronto diretto sulle strategie da adottare. La questione ha riportato l’attenzione sul modello di sviluppo e sulla capacità delle strutture di adattarsi alle sfide internazionali. La discussione si concentra ora sulle possibili vie per rilanciare il movimento sportivo nel lungo termine.

La mancata qualificazione ai mondiali della nazionale è una ferita che ancora sanguina, al punto da far interrogare tutti (ma proprio tutti) sul futuro del nostro calcio. Tra chi invoca riforme drastiche e chi sembra concentrarsi sugli avvicendamenti federali, il pensiero comune è che occorra ripartire dai giovani italiani. Sì, ma in che modo? Probabilmente non esiste una risposta univoca, ma è interessante analizzare come si sta comportando il Milan da un paio di stagioni. L’obiettivo è crescere i talenti a prescindere dalla categoria. L’estate 2024 ha dato alla luce il Milan Futuro, un progetto rivolto ai talenti del domani e, per questo, destinato a stravolgere le dinamiche all’interno del settore giovanile di casa rossonera.🔗 Leggi su Milanzone.it

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