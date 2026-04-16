Così il traffico ci ha tolto quasi due giorni di vita

Il traffico intenso, tra cantieri e chiusure stradali, ha causato perdite di tempo significative per chi si sposta in città. Le persone trascorrono molte ore in auto, ferme o in attesa di miglioramenti nelle condizioni del traffico. Questi disagi si accumulano nel corso delle giornate, riducendo il tempo disponibile per altre attività. La situazione si ripete quotidianamente, rendendo difficile pianificare gli spostamenti con certezza.

Città 30, cantieri, chiusure stradali: tutte cose che si traducono in ore spese in auto, fermi, ad aspettare che la situazione migliori. Negli ultimi anni, complici le sostanziose modifiche alla viabilità decise dall’amministrazione comunale, più o meno tutti abbiamo avuto l’impressione che il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

SERBIA: il Paese che la NATO ha bombardato e poi dimenticato

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