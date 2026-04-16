Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 16 Aprile 2026 - Una proposta per dire sì

Stasera su Sky Cinema e NOW, il palinsesto include una varietà di film tra azione, commedie e classici. A partire dalle 21, su Sky Cinema Uno HD, è prevista la messa in onda di una proposta intitolata

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si respira aria romantica con Una proposta per dire sì, commedia brillante con Amy Adams e Matthew Goode immersa nei paesaggi suggestivi dell’Irlanda. Determinata a cambiare il proprio destino sentimentale, Anna decide di sfruttare una tradizione locale per chiedere lei stessa la mano al fidanzato, ma il viaggio si trasforma presto in un’avventura imprevedibile fatta di incontri, imprevisti e sentimenti che prendono direzioni inattese. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) arriva la potenza narrativa di Django Unchained, western firmato Quentin Tarantino e premiato con due Oscar e due Golden Globe.🔗 Leggi su Digital-news.it

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