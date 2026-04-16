cosa mangiare a colazione per proteggere il cuore e la linea

La colazione rappresenta il primo pasto della giornata e può influenzare la salute del cuore e il peso corporeo. Scegliere alimenti equilibrati e nutrienti è fondamentale per iniziare bene la giornata. Tra le opzioni più indicate ci sono cereali integrali, frutta fresca e proteine leggere. Evitare zuccheri raffinati e cibi troppo elaborati aiuta a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo e a favorire un peso stabile.

Succo d'arancia o pompelmo, pane tostato o fette biscottate con burro e marmellata, una tazza di cereali con latte o yogurt. La colazione è spesso influenza dalla fretta e da abitudini non troppo salutari. Gli esperti spingono a riconsiderare le scelte mattutine per il bene del proprio organismo. "Non è solo la controversia dolce o salato, ma si tratta di virare verso soluzioni che siano gustose e positive per la salute del cuore" spiega il dottor Maurizio Baldissara, cardiologo di MioDottore. "Fin dal momento del risveglio, alcune scelte alimentari possono avere un impatto diretto sul nostro organismo". Gli esperti sembrano puntare il dito contro le classiche colazioni ricche di zuccheri, tuttora molto diffuse.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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