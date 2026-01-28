Quanto porridge mangiare per abbassare il colesterolo e proteggere il cuore per settimane

Due giorni di porridge bastano per abbassare il colesterolo cattivo e dare una spinta al cuore. Uno studio recente conferma che un’alimentazione a base di porridge può ridurre significativamente i livelli di LDL in breve tempo. Basta seguire questa semplice strategia per settimane di protezione senza complicazioni.

Un nuovo studio ha dimostrato che consumare porridge in maniera esclusiva per pochi giorni può ridurre il colesterolo cattivo, abbassare la pressione sanguigna e favorire la perdita di peso. Ma quanti giorni bastano? Mangiare solo porridge per due giorni potrebbe ridurre drasticamente il colesterolo LDL (noto come “cattivo”) e proteggere il cuore per settimane. A dimostrarlo una ricerca condotta dall’Università di Bonn (in Germania). Lo studio suggerisce che un piccolo cambiamento nella dieta, semplice da attuare, può avere effetti immediati e significativi sulla salute cardiovascolare, aprendo nuove prospettive per chi ha problemi di colesterolo alto o fattori di rischio metabolici.🔗 Leggi su Today.it

Una dieta ispirata alle abitudini alimentari del passato può contribuire a ridurre il colesterolo e supportare la salute del cuore.

