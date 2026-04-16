Cosa fare in città | gli eventi del weekend del 18 e 19 aprile

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, nel novarese e nel Vco si svolgeranno numerosi eventi. Sono previsti spettacoli, concerti, mostre, street food, incontri e mercati. Le iniziative si terranno sia in città che nelle zone circostanti, coinvolgendo diverse location e spazi pubblici. La programmazione si rivolge a un pubblico vario, offrendo diverse possibilità di partecipazione e divertimento.

Un nuovo fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, street food, incontri, mercati e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo secondo week end di aprile. Per l'elenco completo.🔗 Leggi su Novaratoday.it Lo que encontraron en el cuerpo de Carlos II El Hechizado Notizie correlate Cosa fare in città: gli eventi del weekend del 28 e 29 marzoGli spettacoli, i concerti, le fiere e i mercatini, le manifestazioni e gli altri appuntamenti del weekend tra Novara e il Vco In arrivo un fine... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Cosa fare in città: gli eventi del week end dell'11 e 12 aprile; Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questa settimana; Sonidumbra in concerto, Gli occhi d'Arturo e le mostre: gli eventi di oggi; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 17 al 19 aprile: tutti gli eventi. Senso del dovere, senso di colpa, senso di responsabilità: cosa fare se diventano una prigione Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti - facebook.com facebook Cosa fare a Milano oggi 17 aprile: Gianni Morandi al Forum e miart all'Allianz MiCo milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com