Cosa fare in città | gli eventi del weekend del 18 e 19 aprile

Da novaratoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, nel novarese e nel Vco si svolgeranno numerosi eventi. Sono previsti spettacoli, concerti, mostre, street food, incontri e mercati. Le iniziative si terranno sia in città che nelle zone circostanti, coinvolgendo diverse location e spazi pubblici. La programmazione si rivolge a un pubblico vario, offrendo diverse possibilità di partecipazione e divertimento.

Un nuovo fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, street food, incontri, mercati e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo secondo week end di aprile. Per l'elenco completo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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