Metamorfosi | la fotografia come forma del cambiamento

La fotografia come forma di cambiamento viene esplorata attraverso il tema della metamorfosi, ispirandosi a un passaggio delle Metamorfosi di Ovidio. In questa riflessione si evidenzia come nulla nell’universo rimanga uguale a se stesso, ma tutto sia soggetto a trasformazioni e passaggi continui da una forma all’altra. La pratica fotografica si inserisce in questo processo di mutamento, catturando momenti di transizione e di evoluzione.

C’è un passaggio celebre delle Metamorfosi di Ovidio in cui il poeta latino suggerisce che nulla nell’universo resta identico a se stesso: ogni cosa muta e scivola in un’altra forma, attraversa una soglia. La trasformazione non è un incidente del mondo, ma la sua condizione permanente. È dentro questa idea antica e vertiginosa che si colloca la quindicesima edizione della MIA Photo Fair BNP Paribas ( miafairbnpparibas.it ) la fiera italiana dedicata alla fotografia che torna negli spazi di Superstudio Più a Milano dal 19 al 22 marzo prossimo. Parlare di metamorfosi in questo momento, significa interrogare il destino stesso dello sguardo e del resto; la stessa fotografia, è sempre stata un’arte instabile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Metamorfosi: la fotografia come forma del cambiamento Articoli correlati Ex Mattatoio, prende forma la “Città delle Arti”: inaugurato il Centro della FotografiaLa struttura di circa 1500 mq si sviluppa su due piani in grado di ospitare anche più iniziative in contemporanea. ASC Awards 2026: la fotografia di One Battle After Another trionfa ai premi dei direttori della fotografiaL’American Society of Cinematographers ha celebrato la 40ª edizione degli ASC Awards al Beverly Hilton, confermando il talento visivo dietro le opere... Sentieri delle Professioni - Creatività e Arte 2025/26 Tutto quello che riguarda Metamorfosi la fotografia come forma... Temi più discussi: MIA Photo Fair 2026: occhio alle Metamorfosi; Metamorfosi tra le foto. L'immaginazione in Fiera; Le metamorfosi in foto protagoniste di MIA Photo Fair 2026; MIA Photo Fair BNP Paribas 2026: Metamorfosi. Metamorfosi: la fotografia come forma del cambiamentoAl via da giovedì a Milano il Mia Photo Fair che da 15 edizioni unisce collezionismo, sperimentazione e ricerca artistica. Una fiera che ricorda come le immagini non sono mai immobili: anche quando se ... ilfoglio.it Metamorfosi tra le foto. L'immaginazione in FieraMilano torna a essere capitale della fotografia con la quindicesima edizione di MIA Photo Fair BNP Paribas, in programma fino a domenica negli spazi di Superstudio Più di via Tortona. Un appuntamento ... ilgiornale.it Mostra fotografica Sabato 21 marzo Galleria dei Nani Tra pochi giorni si inaugura la mostra fotografica “Metamorfosi”, promossa dal Circolo Fotografico Fotoricerca in collaborazione con La Via delle scienze. Il progetto esplora il tema de - facebook.com facebook #IRCrES #seminar Oltre l’età metamorfosi ed effetti sociali dell’invecchiamento 12 marzo 11-13 Sala riunioni @cnr_ircres di Torino e online Introduce Greta Falavigna, modera Valentina Lamonica ircres.cnr.it/save-the-date-… x.com