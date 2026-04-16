Comitato provinciale Inps di Palermo la Cisl vince il ricorso e ottiene il secondo seggio

Il Comitato provinciale Inps di Palermo ha visto la Cisl Palermo Trapani ottenere una vittoria in tribunale riguardo all’assegnazione di un seggio. Dopo il ricorso presentato, il tribunale ha deciso a favore dell’organizzazione sindacale, che ora si aggiudica il secondo seggio nel comitato. La decisione si basa su un procedimento giudiziario che ha esaminato i criteri di assegnazione precedenti.