Comitato provinciale Inps di Palermo la Cisl vince il ricorso e ottiene il secondo seggio
Il Comitato provinciale Inps di Palermo ha visto la Cisl Palermo Trapani ottenere una vittoria in tribunale riguardo all’assegnazione di un seggio. Dopo il ricorso presentato, il tribunale ha deciso a favore dell’organizzazione sindacale, che ora si aggiudica il secondo seggio nel comitato. La decisione si basa su un procedimento giudiziario che ha esaminato i criteri di assegnazione precedenti.
La Cisl Palermo Trapani vince il ricorso sull’assegnazione di un seggio nel comitato provinciale dell’Inps di Palermo. A pronunciarsi a favore della richiesta di annullamento del D.D.S. (decreto del dirigente di struttura) dell’assessorato regionale del Lavoro dello scorso mese di luglio.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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