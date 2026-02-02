Bolletta del gas | i trucchi per risparmiare

Con l’arrivo del freddo, molte famiglie italiane si preparano a pagare bollette più salate del solito. Le temperature rigide di questa stagione spingono a usare di più il riscaldamento, facendo salire i costi del gas. Per risparmiare, ci sono alcuni trucchi semplici da mettere in pratica, come regolare la temperatura e isolare bene le finestre. In questo modo, si può contenere la spesa senza rinunciare al comfort durante le giornate più fredde.

L’Italia si trova nel pieno della stagione invernale che, climaticamente parlando, sta rispettando tutte le attese con un clima spesso molto freddo da Nord a Sud. Inevitabilmente, quindi, i consumi del gas per i riscaldamenti di case e uffici lievitano soprattutto in questi mesi ma ci sono alcuni “trucchi” per risparmiare qualcosa in bolletta, vediamo quali. Come “leggere” la bolletta. Gli esperti di Altroconsumo spiegano che tutto ha inizio innanzitutto dalla stessa bolletta nel sapere “leggere” al meglio tutte le voci in essa contenuta. Nello scontrino, il totale da pagare mostra sempre la quota per i consumi e la quota fissa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

