Colori danzanti porta la primavera sul palco con i 50 ballerini della Indanza Show Academy
Sabato 18 aprile alle 17, nel piazzale di Piazza Zara presso Le Befane Shopping Centre a Rimini, si terrà “Colori danzanti”. Lo spettacolo è organizzato dall’Indanza Show Academy e coinvolge cinquanta ballerini. L’evento propone un racconto coreografico, portando sul palco un’esibizione che combina movimento e colori. La performance si inserisce nell’ambito delle iniziative per la stagione primaverile del centro commerciale.
Un’esplosione di colori e vitalità apre la scena primaverile de Le Befane Shopping Centre di Rimini. Sabato 18 aprile alle 17, in Piazza Zara, il centro commerciale riminese ospita “Colori danzanti”, lo spettacolo firmato Indanza Show Academy che porta in scena un racconto coreografico dedicato.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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