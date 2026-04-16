Colori danzanti porta la primavera sul palco con i 50 ballerini della Indanza Show Academy

Sabato 18 aprile alle 17, nel piazzale di Piazza Zara presso Le Befane Shopping Centre a Rimini, si terrà “Colori danzanti”. Lo spettacolo è organizzato dall’Indanza Show Academy e coinvolge cinquanta ballerini. L’evento propone un racconto coreografico, portando sul palco un’esibizione che combina movimento e colori. La performance si inserisce nell’ambito delle iniziative per la stagione primaverile del centro commerciale.