Clinici a confronto si è chiuso con successo il convegno Palermo Chest & Allergy forum

Si è concluso con un riscontro positivo il 17° Palermo Chest & Allergy Forum, un evento che ha visto confrontarsi clinici di rilievo nazionale e internazionale. Promosso da Cicacongress e presieduto dal medico dell’Asp di Palermo specializzato in allergologia e immunologia clinica, il convegno ha attirato un pubblico qualificato e ha trattato temi legati alle malattie respiratorie e allergiche. L’iniziativa si è svolta nella città di Palermo.

Ha messo a confronto esperti di fama nazionale e internazionale e ha riscosso grande successo. Il 17°convegno Palermo Chest & Allergy Forum, promosso da Cicacongress e presieduto da Giuseppe Valenti, medico dell’Asp di Palermo specializzato in allergologia e immunologia clinica e in malattie.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Convegno Palermo chest & allergy forum: esperti a confronto sulle malattie allergiche e respiratorieVenerdì 10 e sabato 11 aprile 2026, allo Splendid Hotel La Torre a Palermo, torna uno degli appuntamenti più attesi della comunità scientifica... Palermo Chest&Allergy forum, Cecchi: "I pazienti con asma bronchiale lieve-moderata devono esigere una vita normale"Al convegno Palermo Chest&Allergy Forum, Lorenzo Cecchi, specialista in Allergologia e Immunologia clinica a Firenze, ha messo al centro i pazienti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Palermo Chest &Allergy Forum: esperti a confronto sulle malattie allergiche e respiratorie, 10 e 11 aprile allo Splendid Hotel La Torre; Palermo Chest & Allergy Forum, Cecchi: I pazienti con asma bronchiale lieve-moderata devono esigere una vita normale; Palermo Chest &Allergy Forum, Villalta: I sistemi multiplex verificano il profilo molecolare del singolo paziente; Palermo Chest & Allergy Forum, Cecchi: I pazienti con asma bronchiale lieve-moderata devono esigere una vita normale. Palermo Chest &Allergy Forum: esperti a confronto sulle malattie allergiche e respiratorie, 10 e 11 aprile allo Splendid Hotel La TorreVenerdì 10 e sabato 11 aprile 2026, presso lo Splendid Hotel La Torre a Palermo, torna uno degli appuntamenti più attesi della comunità scientifica italiana: il convegno Palermo Chest &Allergy Forum, ... vivienna.it Palermo Chest & Allergy Forum, Cecchi: I pazienti con asma bronchiale lieve-moderata devono esigere una vita normaleAl convegno Palermo Chest & Allergy Forum, Lorenzo Cecchi, specialista in Allergologia e Immunologia clinica a Firenze, ha messo al centro i pazienti che soffrono di asma bronchiale lieve-moderata. O ... vivienna.it 7Gold Sicilia. . La cannabis nel dolore cronico al Palermo Chest & Allergy Forum - facebook.com facebook