Clé de Peau Beauté Renews Global Partnership with UNICEF Aiming to Reach an Additional 7.3 Million Girls

Clé de Peau Beauté ha annunciato il rinnovo della sua partnership triennale con UNICEF. L’accordo prevede l’obiettivo di raggiungere 7,3 milioni di ragazze in più, attraverso iniziative di sostegno e programmi di educazione. La collaborazione si concentra su progetti rivolti a migliorare l’accesso all’istruzione e alla salute per le giovani donne in diverse regioni del mondo. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE TOKYO, April 16, 2026 PRNewswire — Clé de Peau Beauté announced the renewal of its three-year global partnership with UNICEF, marking a new phase of commitment to empower an additional 7.3 million girls. With a total pledge of US$17.4 million since 2019, this represents the largest private sector contribution to UNICEF’s Global Gender Equality Program that aims to accelerate positive change for adolescent girls. To date, the partnership has already supported 12.9 million girls worldwide, significantly surpassing the partnership’s original expectations. With the renewal of its third term, programs...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Clé de Peau Beauté Renews Global Partnership with UNICEF, Aiming to Reach an Additional 7.3 Million Girls Notizie correlate Leggi anche: KuCoin Reinforces Long-Term Global Brand Strategy Through Trust-Led Partnership with Tadej Poga?ar GARDENA rinnova la partnership con UNICEF: obiettivo acqua sicura per 355.000 bambini entro il 2026GARDENA rinnova la propria partnership globale con UNICEF, rafforzando un impegno condiviso per garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il nuovo Brightening Serum Supreme by Clé de Peau Beauté; Vittorio Garavelli è il nuovo Chief Business Officer EMEA di Shiseido: cosa cambia per il beauty italiano; Watches and Wonders 2026: un anno senza precedenti per Cartier; Farmaceutica: Mecchia (Chiesi), ‘testo unico grande opportunità per cittadini’. Clé de Peau Beauté renouvelle son partenariat mondial avec l'UNICEF pour atteindre 7,3 millions de filles supplémentairesClé de Peau Beauté a annoncé le renouvellement de son partenariat mondial de trois ans avec l'UNICEF, marquant une nouvelle phase d'engagement pour autonomiser 7,3 millions de filles supplémentaires. fr.finance.yahoo.com A Cannes per festeggiare la nuova formula di The Serum, l’icona skincare firmata Clé de Peau BeautéPoco distante da Cannes, c’è un castello di rara bellezza adagiato sulla spiaggia e conosciuto da pochi. Una coppia di artisti lo ha restaurato negli anni ruggenti, e ora a mostrarcelo in tutto il suo ... elle.com KISS: How Can We Miss You, If You Won't Go Away The AI Kiss Project Is Moving Forward.....here's the update! When KISS took their final bow at Madison Square Garden in December 2023, it felt like the end of one of rock’s most theatrical, hard-earned - facebook.com facebook