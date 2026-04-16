Claudio Morici a Spongano con Mia nonna è sovrastimata e altri racconti

Il 17 aprile alle ore 20.30, il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano ospiterà lo spettacolo di Claudio Morici intitolato “Mia nonna è sovrastimata e altri racconti”. L'evento prevede la presentazione di un monologo scritto e interpretato dall’attore, che si terrà nella struttura locale. L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi culturali organizzati nel territorio.

SPONGANO - Arriva al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano, il 17 aprile alle ore 20.30, lo spettacolo di Claudio Morici “Mia nonna è sovrastimata e altri racconti”.Scrittore, attore teatrale, podcaster e performer comico, Claudio Morici, già più volte ospite di Ultimi Fuochi Teatro, torna.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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