Pagine dal bosco a Cascina Rapello

Da leccotoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine febbraio a Cascina Rapello, nel comune di Airuno, partirà la prima edizione di “Pagine dal bosco”. La cooperativa sociale Liberi Sogni lancia un nuovo circolo letterario aperto a tutti gli amanti dei libri e della cultura. L’iniziativa punta a riunire appassionati e curiosi per condividere letture e discutere di letteratura in un ambiente naturale e suggestivo.

In arrivo un’importante novità nella proposta culturale della cooperativa sociale Liberi Sogni: a fine febbraio inizia “Pagine dal bosco”, la prima edizione del circolo letterario di Cascina Rapello di Airuno. Un ciclo di 4 incontri per approfondire i temi della pedagogia e delle migrazioni, con.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

