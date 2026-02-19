I Cicloverdi Fiab Napoli alla Chiesa di Santa Maria della Vita alla Sanità in bici

I Cicloverdi Fiab Napoli sono andati alla chiesa di Santa Maria della Vita alla Sanità in bicicletta domenica 22 febbraio. La causa è stata una pedalata organizzata dal Centro La Tenda ETS e Marinella Di Martino, con l’obiettivo di promuovere l’uso della bici come mezzo di trasporto sostenibile. Centinaia di ciclisti hanno attraversato le strade della città, portando in giro messaggi di rispetto per l’ambiente. La manifestazione si è conclusa con un momento di incontro tra i partecipanti nel cuore del quartiere.

Domenica 22 Febbraio parteciperemo a un evento promosso ed organizzato dal Centro La Tenda ETS e Marinella Di Martino. Ci recheremo, in bicicletta, Infatti al Centro la Tenda Onlus che aprirà le porte ai cittadini con una visita all'interno dell'antico cinquecentesco Complesso Monumentale Carmelitano.Conosceremo una straordinaria realtà di questo complesso di 9000 mq, noto come Ospedale S. Camillo, con la Chiesa cinquecentesca di S. Maria del Carmine della Vita.Percorreremo il viottolo che costeggia le antiche mura e che danno poi accesso al Convento, con le sue balconate sporgenti lavorate in piperno ed un dipinto seicentesco da una storia alquanto curiosa.