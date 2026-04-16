Chieri corsa alla CIE | restano 2.870 carte d’identità da cambiare

A Chieri prosegue la sostituzione delle carte d’identità cartacee con il nuovo formato digitale. Attualmente, sono ancora 2.870 le tessere da aggiornare prima che scada la validità legale di quelle ancora in uso. La procedura è stata accelerata per completare il processo e garantire la validità dei documenti senza interruzioni. Le autorità locali stanno gestendo questa transizione in modo da rispettare le scadenze previste.

A Chieri la gestione della transizione documentale verso il formato digitale ha subito un’accelerazione operativa per rispondere alla necessità di sostituire i restanti documenti cartacei prima che la loro validità legale venga revocata. Attualmente, infatti, risultano ancora 2.870 carte d’identità in formato tradizionale circolanti nel territorio comunale. L’amministrazione locale ha quindi messo in campo una strategia informativa e logistica mirata a sollecitare la popolazione al passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), con l’obiettivo di evitare disagi legati alla scadenza definitiva dei vecchi titoli prevista per il 3 agosto 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieri, corsa alla CIE: restano 2.870 carte d’identità da cambiare Notizie correlate Fiumicino, stop alle carte d’identità cartacee dal 3 agosto: aperture straordinarie per la CieFiumicino, 9 marzo 2026 – A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente la loro validità,...