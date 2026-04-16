Chiavenna | l' ecocentro comunale si rifà il look

A Chiavenna, i lavori di rinnovamento dell’ecocentro comunale situato in via Falcone e Borsellino inizieranno lunedì prossimo, 20 aprile. L’intervento prevede interventi di restyling e migliorie alla struttura, che continueranno nel corso delle settimane successive. La riqualificazione mira a potenziare i servizi offerti alla comunità e a migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio. La conclusione dei lavori è prevista entro un periodo stabilito.

Prenderanno il via lunedì prossimo (20 aprile), i lavori di revamping dell'ecocentro comunale “Via Falcone e Borsellino” a Chiavenna.Lo spostamentoL'effettuazione dei lavori rende necessario lo spostamento temporaneo del centro di raccolta rifiuti comunale che, infatti, verrà provvisoriamente.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Armani Luminous Silk si rifà il look (e sì, è il glow più iconico che torna meglio di prima)