Una nuova produzione di Rai 1 ambientata nei territori dell’Appennino presenta come protagonista una donna poliziotto interpretata da un’attrice nota per il suo ruolo fuori dagli schemi. La serie si concentra sui misteri e le vicende di questa regione, con un personaggio femminile che si distingue per il suo carattere deciso e la sua presenza centrale nella narrazione. La rappresentazione mira a raccontare le storie e le peculiarità di un’area spesso al centro di attenzione.

La nuova produzione Rai 1 dedicata ai misteri dell’Appennino vede protagonista una figura femminile decisamente fuori dagli schemi, interpretata da Chiara Celotto. La fiction, trasmessa ogni giovedì in prima serata, introduce Amaranta Palomba, una poliziotta la cui personalità complessa e la cui dinamica con il commissario Benassi, interpretato da Claudio Bisio, stanno ridefinendo i canoni del genere televisivo italiano. L’armatura emotiva di Amaranta: tra rifiuto del contatto e istinto selvaggio. Amaranta Palomba non è il classico personaggio femminile destinato a cercare l’approvazione o l’integrazione sociale. Come emerge dalle riflessioni dell’attrice che le dà vita, la poliziotta si presenta inizialmente come una figura distaccata e persino respingente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiara Celotto rompe gli schemi: la poliziotta indomabile dell’Appennino

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