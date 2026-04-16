Michele Savoia è l’attore protagonista della fiction “Uno sbirro in Appennino” trasmessa su Rai 1. La serie è una nuova produzione nel genere poliziesco e vede Savoia tra i personaggi principali. La sua partecipazione rappresenta il suo ritorno in una produzione televisiva di rilievo. La fiction segue le vicende di un ufficiale di polizia che opera in un’area montuosa dell’Italia centrale.

È l’attore Michele Savoia tra i protagonisti della fiction Uno sbirro in Appennino, la nuova serie poliziesca in onda su Rai 1. Scopriamo di più sul suo personaggio, Fosco Basile e sulla carriera dell’attore. Basile, detto “Foscolo”: il poliziotto al fianco del commissario. Il personaggio di Fosco Basile (interpretato da Michele Savoia ) fa la sua apparizione già nei primi secondi della prima puntata di Uno sbirro in Appennino. Lo vediamo indaffarato a portare valigie al seguito del commissario Benassi, interpretato dall’attore e comico Claudio Bisio. «Vai, Fosco», gli dice il suo capo, invitandolo ad affrettarsi per la partenza. Da subito si intuisce il forte legame che esiste tra il poliziotto Fosco e il suo commissario, al punto che lo stesso Basile ha scelto di seguire Vasco Benassi nel paese di Montagò, sull’Appennino emiliano.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Michele Savoia, l’attore di “Uno sbirro in Appennino”?

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