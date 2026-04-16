Valentina Lodovini è un’attrice che interpreta il ruolo della sindaca Nicole Poli nella fiction poliziesca “Uno sbirro in Appennino” trasmessa su Rai 1. La serie vede protagonisti personaggi coinvolti nelle attività di polizia ambientate in una zona montana. La sua presenza nel cast contribuisce a rappresentare il ruolo di una figura istituzionale all’interno della narrazione.

Tra i personaggi della fiction poliziesca Uno sbirro in Appennino, in onda su Rai 1, c’è Valentina Lodovini, che interpreta la sindaca Nicole Poli. Approfondiamo il suo personaggio e il percorso artistico dell’attrice. Nicole Poli: la nuova sindaca di Bologna, vecchio amore del commissario . Una delle figure centrali della fiction Uno sbirro in Appennino, soprattutto per ciò che riguarda la linea sentimentale che affianca quella poliziesca, è senza dubbio la sindaca Nicole Poli, interpretata da Valentina Lodovini. Del personaggio si parla sin dai primi minuti della prima puntata della serie: il commissario Vasco Benassi ( Claudio Bisio ) viene accolto dal vecchio amico Bruno ( Ivan Zerbinati ), che, dopo un saluto affettuoso, non può fare a meno di dargli una notizia: «Hai sentito che la nostra Nicole ha vinto le elezioni in città?».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’attrice Valentina Lodovini di “Uno sbirro in Appennino”?

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Panoramica sull’argomento

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