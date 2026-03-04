L’attrice Valentina Lodovini torna a insegnare recitazione attraverso due progetti di alta formazione a Sansepolcro. Questi laboratori permanenti sono rivolti a giovani attori e professionisti, offrendo opportunità di formazione e approfondimento nel settore teatrale e cinematografico. Lodovini si impegna come insegnante speciale, coinvolgendo i partecipanti in attività pratiche e sessioni di approfondimento.

Valentina Lodovini torna a casa nei panni di insegnante. Potere di due progetti di alta formazione rivolti a giovani attori e professionisti, nell’ambito dell’attività di Laboratori Permanenti a Sansepolcro. Il primo è "Sguardi Reciproci–Arte Necessaria. Giovani Artisti tra linguaggi e generazioni". Una nuova alleanza per il futuro delle arti sceniche che vede insieme i Chille de la balanza e altre quattro realtà di riferimento: Accademia Mutamenti, Diesis Teatrango, Laboratori Permanenti e Sosta Palmizi. Obiettivo accompagnare 10 giovani attori e danzatori under 35 già formati attraverso percorsi tradizionali, in una trasformazione profonda del proprio approccio all’arte scenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’attrice Valentina Lodovini insegnante speciale di recitazione

