Chiara Celotto è un’attrice che ha recitato in diverse fiction italiane, tra cui Vincenzo Malinconico. Recentemente, è apparsa anche nella serie Rai Uno, Uno Sbirro in Appennino, con Claudio Bisio. La sua partecipazione a questi progetti l’ha portata a ottenere attenzione e riconoscimenti nel settore televisivo. La sua carriera include ruoli in produzioni nazionali e si sta consolidando nel panorama dello spettacolo italiano.

Fra i protagonisti di Uno Sbirro in Appennino, la fiction Rai con Claudio Bisio, troviamo Chiara Celotti, giovane attrice che ha conquistato già il pubblico recitando in Vincenzo Malinconico. La carriera di Chiara Celotto. Classe 1997, Chiara Celotto è nata a Napoli e sin da piccola ha praticato danza. Per anni dunque ha lavorato come ballerina, esibendosi pure all’estero e collaborando con tantissimi artisti. L’esordio come attrice è arrivato nel 2021 quando ha recitato nel cortometraggio Istruzioni romantiche per danzare senza gravità. In seguito ha ottenuto il ruolo di Alagia in Vincenzo Malinconico su Rai 1. Ha lavorato anche in L’amica geniale e ha partecipato a Resta con me.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Chiara Celotto e in quali fiction ha recitato

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