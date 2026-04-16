Alessandro Antinelli si è diplomato nel 1993 al liceo classico Platone di Roma e successivamente ha studiato Storia all’Università di Roma Tre. È un giornalista sportivo con una carriera che si è sviluppata nel corso degli anni, lavorando principalmente in televisione. La sua formazione e le esperienze professionali si sono intrecciate nel tempo, portandolo a diventare una figura riconoscibile nel panorama mediatico dedicato allo sport.

Alessandro Antinelli è diplomato nel 1993 al liceo classico Platone, nella Capitale, poi ha proseguito i suoi studi in Storia all’Università di Roma Tre. Sin da ragazzo è stato sempre un grande amante dello sport. Ha praticato pallavolo per ben 15 anni, dedicandosi anche al beach volley. Alessandro ha mosso i primi passi in radio, fino ad arrivare a condurre il notiziario sportivo di RDS nel ruolo di inviato per calcio, pallavolo, basket e Formula 1. Nel 2000 è passato in tv, entrando a far parte del team della redazione di Raisport. Solo nel 2009 ha ottenuto un incarico a tempo indeterminato Oggi Alessandro Antinelli è l’inviato a bordocampo per quasi tutte le dirette degli incontri di calcio di cui la Rai ha esclusiva o diritti di riproduzione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Alessandro Antinelli, la carriera del giornalista sportivo

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