Il presidente della Lazio ha deciso di aumentare i premi per la squadra, includendo anche i risultati ottenuti in campionato. Questa mossa mira a motivare i giocatori e a migliorare le prestazioni nelle ultime partite della stagione. La decisione è stata presa in vista del finale di campionato e riguarda i bonus legati alle prestazioni sportive.

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© Calcionews24.com - Lazio, l’incentivo Lotito: così aumenta il premio alla squadra anche per i risultati in campionato! La mossa del presidente

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