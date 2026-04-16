Catanzaro Anas pulisce le statali | stop ai rifiuti illegali

A Catanzaro, le strade della provincia sono state oggetto di un intervento di bonifica da parte di Anas, che ha portato alla rimozione di numerosi rifiuti abbandonati ai margini delle arterie stradali. L’operazione ha coinvolto diverse zone, con l’obiettivo di ripulire le aree e contrastare la presenza di rifiuti illeciti lungo le statali. L’intervento si è concentrato sulla rimozione di materiali abbandonati e sull’installazione di cartelli informativi.

Le strade della provincia di Catanzaro sono state oggetto di un’importante operazione di bonifica ambientale avviata da Anas, che ha portato alla rimozione di numerosi rifiuti accumulati lungo i margini stradali. Gli interventi si sono concentrati in aree specifiche toccando diverse zone del comprensorio, con l’obiettivo di ripristinare il decoro delle infrastrutture pubbliche. Le operazioni di pulizia hanno interessato con precisione le piazzole di sosta, le scarpate e le pertinenze che costeggiano la strada statale 109 bis, la strada statale 280 Dei Due Mari e la strada statale 280 Dir. Attraverso queste azioni, l’ente gestore ha provveduto a liberare gli svincoli e le aree limitrofe da materiali di vario genere abbandonati illegalmente, coinvolgendo direttamente diversi Comuni della zona interessata dai lavori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro, Anas pulisce le statali: stop ai rifiuti illegali Notizie correlate Statale 36, firmato il protocollo contro i rifiuti abbandonati: Anas paga, Silea pulisceLe piazzole di sosta della Statale 36 saranno finalmente ripulite dai rifiuti abbandonati. Panoramica sull’argomento Rifiuti lungo le statali, intervento dell'Anas nel CatanzareseInterventi di pulizia lungo le principali arterie del Catanzarese. Anas ha avviato nei giorni scorsi un servizio di bonifica delle aree e delle scarpate interessate dalla presenza di rifiuti abbandona ... catanzaro.gazzettadelsud.it Anas, aggiudicati 5 lotti SS106 per 2,25 miliardi di euroAnas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiudicazione definitiva di 5 lotti riguardanti la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori ricadenti nell'itinerario in variante in nuova ... ansa.it