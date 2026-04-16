Cassino allarme truffe fiscali | il Comune blocca i falsi SMS

A Cassino, i residenti hanno segnalato di aver ricevuto numerosi messaggi SMS che sembrano comunicazioni ufficiali del Comune, ma che in realtà sono tentativi di truffa. Questi messaggi fanno riferimento a pendenze fiscali inesistenti e cercano di ingannare gli utenti per ottenere dati personali o denaro. Il Comune ha adottato misure per bloccare questi falsi SMS e mettere in guardia i cittadini.

I cittadini di Cassino sono stati bersagliati da una serie di messaggi fraudolenti che simulano comunicazioni ufficiali riguardanti presunte pendenze con il fisco locale. L’allerta è stata lanciata direttamente dal sindaco Salera, il quale ha denunciato il tentativo di inganno che sfrutta canali digitali e SMS per trarre in inganno la popolazione su falsi debiti tributari. La strategia del raggiro digitale e la risposta dell’amministrazione. Il meccanismo utilizzato dai malintenzionati punta a generare un senso di urgenza nei destinatari dei messaggi, i quali vengono informati di irregolarità nei pagamenti delle imposte comunali. Attraverso...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassino, allarme truffe fiscali: il Comune blocca i falsi SMS Notizie correlate Limbiate, allarme truffe via SMS: falsi messaggi sulla TARICi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Aggiornamenti e dibattiti Allarme truffe finanziarie, i falsi investimenti online che stanno ingannando tutti: come proteggersiAllarme truffe finanziarie, questi sono i falsi investimenti che stanno ingannando milioni di utenti: ecco a cosa fare attenzione Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente diffusione delle ... blitzquotidiano.it Allarme banche, sempre più truffe in Italia: l’ultima è veramente spietataAllarme sicurezza: phishing e truffe online mirano a criptovalute e conti correnti, con schemi sempre più sofisticati per sottrarre dati e denaro agli italiani L’avvento della tecnologia massiccia ... macitynet.it