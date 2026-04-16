Caso Visodent chiedono un finanziamento ma le cure vengono interrotte | pazienti rimborsati

Due pazienti coinvolti nel caso Visodent hanno richiesto un finanziamento per cure odontoiatriche che poi non sono state portate a termine. Nonostante la chiusura dei centri della società a metà dell’anno scorso, i pazienti hanno continuato a pagare le rate, anche dopo aver interrotto le cure. Recentemente, sono stati rimborsati per le somme versate, anche se le cure non sono state completate.

Le cure odontoiatriche con la Visodent non erano state completate. Ciò nonostante due pazienti erano stati costretti a continuare a pagare le rate del finanziamento, chiesto proprio per le cure, anche dopo che i centri della società erano stati chiusi a metà dello scorso anno. Ma adesso, grazie.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Caso Visodent, il tribunale sospende i prestiti di pazienti che non hanno mai ricevuto le cureAvevano attivato prestiti da migliaia di euro con la Compass Spa per far fronte al costo delle cure odontoiatriche prescritte da società... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Caso Visodent, chiedono un finanziamento ma le cure vengono interrotte: pazienti rimborsati; Caso Visodent, chiedono un finanziamento ma le cure vengono interrotte: pazienti rimborsati; Palermo, all'ARS Palazzo Reale la presentazione del libro sulla cultura della parola creativa. Caso Visodent, verso il processo. Due indagati per la presunta truffa ai pazientiPer l’accusa il titolare insieme all'amministratore avrebbe continuato a proporre prestazioni a pagamento pur essendo consapevole della progressiva incapacità di adempiere alle obbligazioni ... odontoiatria33.it Federconsumatori caso Visodent: rimborsati due pazienti e chiusi i loro finanziamenti #Consumatori #Federconsumatori #Palermo #Rimborso #Truffa #Visodent - facebook.com facebook Caso Visodent, chiedono un finanziamento ma le cure vengono interrotte: pazienti rimborsati ift.tt/Ln3ceIJ x.com