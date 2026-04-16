Nuovi documenti finanziari riguardanti la gestione economica di una governatrice rivelano un debito compreso tra 2,6 e 3,3 milioni di dollari, derivante da prestiti e spese considerate elevate. La somma totale comprende diverse voci di spesa e prestiti contratti negli ultimi anni, senza specificare le modalità di gestione o eventuali cause precise. La vicenda si inserisce nel contesto di un’analisi più ampia delle finanze della famiglia coinvolta.

I nuovi documenti finanziari sulla gestione economica di Kristi Noem e del marito Bryon rivelano un debito accumulato tra i 2,6 e i 3,3 milioni di dollari. Le cifre emerse mettono in luce una serie di prestiti contratti tra il 2020 e il 2022, che si intrecciano con dettagli su spese personali ingenti effettuate da Bryon verso modelli e performer online. La cronologia dei finanziamenti e la struttura del debito. L’analisi dei flussi creditizi evidenzia un progressivo aumento dell’esposizione finanziaria della coppia negli ultimi anni. Nel 2020, l’operazione iniziale riguardava un mutuo per la residenza privata, con un importo compreso tra i 100.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Noem: emerge un debito da 3 milioni tra prestiti e spese folli

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