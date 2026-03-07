Elettra Lamborghini spese folli dopo Sanremo | Regalo da 60mila euro

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini ha condiviso di aver speso circa 60mila euro in un regalo, definendolo una spesa “folla”. La cantante ha rivelato di aver deciso di dedicarsi nuovamente ai suoi impegni quotidiani, lasciando alle spalle l’esperienza sul palco. La notizia ha fatto discutere sui social e tra i fan.

Dopo aver archiviato l’esperienza sul palco dell’Festival di Sanremo, per Elettra Lamborghini è arrivato il momento di tornare alla quotidianità e agli impegni di sempre. La settimana trascorsa nella città ligure si è rivelata però molto più intensa e impegnativa del previsto. Tra prove, esibizioni e apparizioni pubbliche, la cantante ha vissuto giornate frenetiche e soprattutto notti tutt’altro che tranquille. Durante tutto il periodo della kermesse, infatti, la cantante ha ironizzato più volte sui famosi “festini bilaterali”, diventati quasi un tormentone tra i fan. A tenerla sveglia non sono state tanto le feste quanto i rumori provenienti dalla strada, che le hanno impedito di dormire a sufficienza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Elettra Lamborghini e il look milionario, nella seconda puntata di Sanremo con gioielli da 150mila euroElettra Lamborghini è tra i big del Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa con il brano Voilà.

