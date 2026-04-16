A Como è stato avviato un nuovo progetto chiamato All’Oggi, frutto di un accordo tra enti pubblici, imprese e organizzazioni del terzo settore. L’obiettivo è trovare soluzioni per le case vuote nella zona, offrendo un sostegno abitativo a chi si trova in difficoltà. La collaborazione tra le diverse realtà coinvolte mira a mettere a disposizione alloggi accessibili, rispondendo a una situazione di carenza abitativa nel territorio.

Un’alleanza tra enti pubblici, realtà imprenditoriali e organizzazioni del terzo settore ha dato il via ufficiale al progetto All’Oggi, un’iniziativa volta a risolvere la carenza di alloggi accessibili nel comasco. Il protocollo d’intesa, promosso dalla Fondazione Giovan Battista Scalabrini, punta a trasformare il patrimonio immobiliare inutilizzato in opportunità per lavoratori e nuclei familiari in difficoltà. L’operatività dell’accordo è già una realtà tangibile sul terreno: prima ancora della formalizzazione del protocollo, il piano aveva iniziato ad accogliere i primi beneficiari. Attualmente, cinque lavoratori occupano già delle camere singole, mentre una famiglia ha preso dimora in un appartamento autonomo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Case vuote a Como: nasce il piano per dare un tetto a chi fatica

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