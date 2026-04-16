Il capitano del Napoli Basket ha parlato recentemente con il “Corriere dello Sport” a seguito di un intervento dell’allenatore sulla squadra. Durante l’intervista, ha spiegato come le parole dell’allenatore abbiano influito sull’approccio dei giocatori e sui miglioramenti in allenamento. Ha inoltre evidenziato i punti su cui la squadra si concentrerà nelle prossime settimane per crescere e ottenere risultati migliori.

Sulle pagine del “ Corriere dello Sport”, intervistato da Fabrizio Fabbri a margine della sua ottima prestazione contro Treviso, che gli è valsa anche il premio di miglior giocatore italiano della 26esima giornata, Guglielmo Caruso ha speso parole importanti per descrivere l’ impatto del nuovo tecnico, Jasmin Repesa, sulla squadra: “È una persona particolare coach Repesa, lo definirei, visto che siamo a Napoli, un vulcano. Ci ha messi sotto, ci tiene sul filo, sempre concentrati andando a studiare ogni dettaglio. La storia che ha alle spalle parla da sola. Ha vinto, costruito giocatori, fatto felici tifosi di piazze importanti. Con lui possiamo solo crescere, ora e nella prossima stagione ”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caruso, capitano Napoli Basket: “Repesa ci ha messi sotto, ora possiamo crescere”

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