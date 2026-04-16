Dopo aver raggiunto i massimi di inizio aprile, i prezzi di benzina e diesel sono diminuiti leggermente. La flessione si è verificata in seguito a un periodo di aumento consistente, portando i costi dei carburanti a livelli inferiori rispetto ai picchi recenti. La tendenza al ribasso si registra in un momento di attenzione generale sui mercati energetici e sui prezzi alla pompa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prezzi in discesa dopo i massimi. Dopo aver raggiunto livelli molto elevati, i prezzi di benzina e diesel stanno registrando una leggera diminuzione. Il picco era stato toccato il 9 aprile, quando il costo medio in modalità self service aveva raggiunto 1,792 euro al litro per la benzina e 2,184 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale i prezzi erano ancora più alti, con 1,829 euro per la verde e 2,203 euro per il diesel. Da quel momento si sono susseguiti sei giorni consecutivi di ribasso, segnando una tendenza positiva, seppur contenuta. I nuovi prezzi aggiornati. Secondo i dati diffusi dal ministero delle Imprese, al 15 aprile il prezzo medio è sceso a 1,777 euro al litro per la benzina e 2,144 euro per il diesel.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Carburanti in lieve calo: benzina e diesel scendono dopo i picchi di inizio aprile

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