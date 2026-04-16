Il Nuovo Sindacato Carabinieri ha partecipato a eventi ufficiali in diverse località della Campania e del resto del paese, in occasioni che hanno visto coinvolti i rappresentanti dell’Arma. La presenza si è svolta in un clima di rispetto e formalità, con incontri e cerimonie che hanno sottolineato il ruolo di tutela e servizio svolto dai militari. L’occasione è stata anche quella di rivolgere agli uomini e alle donne in divisa alcuni messaggi di auguri.

Tempo di lettura: 2 minuti In una cornice di solennità e profondo senso dello Stato, il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) ha preso parte attiva a significativi eventi istituzionali che hanno interessato l’Arma sul territorio campano e nazionale.?In rappresentanza della Segreteria Provinciale Generale di Avellino e del Consiglio Regionale NSC Campania, il Segretario Oreste Antonio Mangino ha presenziato all’inaugurazione della nuova sede della Stazione Carabinieri di Quindici (AV). La cerimonia ha visto la partecipazione delle massime cariche dell’Arma, tra cui il Comandante Interregionale “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, e il Comandante della Legione Campania, Generale di Divisione Francesco Gargaro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carabinieri a Quindici, gli auguri della categoria sindacale

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