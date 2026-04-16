A Capracotta, nella contrada Macchia, si sono verificati diversi movimenti franosi che hanno provocato danni a un’abitazione e a un capannone di un’azienda locale. La zona, interessata da neve e instabilità del terreno, ha subito conseguenze concrete con alcune strutture colpite dai cedimenti. La situazione ha portato all’intervento delle autorità per valutare i danni e le eventuali misure di sicurezza.

La contrada Macchia a Capracotta è stata colpita da una serie di movimenti franosi che hanno danneggiato un’abitazione e un capannone di una ditta edile locale. Il fenomeno, scatenato dalla rapida scioglimento delle abbondanti nevi accumulate nei primi giorni di aprile, ha causato la saturazione del suolo e la riattivazione di una paleofrana nel territorio molisano. Danni strutturali e monitoraggio sul campo. Il terreno instabile ha colpito duramente le infrastrutture della zona. Una dimora privata ha subito lesioni e, nello stesso settore, un deposito appartenente a una impresa edile locale è stato danneggiato dal movimento del suolo. Per tutelare l’incolumità dei cittadini, il sindaco ha disposto il blocco temporaneo degli edifici interessati dai fenomeni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capracotta, neve e frane: case e aziende colpite dal terreno instabile

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