Capitaneria di porto a Messina il contrammiraglio Raffaele Macauda

Ieri un ufficiale di alto rango della Guardia Costiera ha effettuato una visita presso la sede della Capitaneria di porto di Messina. L’incontro è stato organizzato con il Comandante, un Capitano di Vascello, che ha accolto il direttore marittimo della Sicilia Orientale. La visita ha coinvolto i vertici delle autorità portuali, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Ieri il contrammiraglio Raffaele Macauda, direttore marittimo della Sicilia Orientale, ha effettuato una visita istituzionale presso la sede dellaCapitaneria di porto di Messina, accolto dal Comandante, Capitano di Vascello Luciano Pischedda.Nel contesto della visita nella città dello stretto.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Porto di Mazara del Vallo: peschereccio incagliato assistito dalla Capitaneria di portoMazara del Vallo, un peschereccio incagliato svela la fragilità del porto: tra insabbiamento e necessità di interventi urgenti Un peschereccio di 33... Armi in porto a Trieste: ecco il documento con l'autorizzazione della capitaneriaUna nave turca è stata autorizzata a imbarcare materiale tecnico Nato nel porto cittadino. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Palazzo sulla nave Dattilo della Capitaneria di Porto di Gaeta (LT); Giornata del Mare: la Capitaneria di Porto accoglie cento studenti per promuovere la cultura dell'ambiente; Strage di Cutro, il mistero delle conversazioni tra Frontex e la capitaneria di porto; Mazara del Vallo: Capitaneria di porto incontra l’istituto Nautico R. D’Altavilla e l’Istituto Alberghiero IPSIA F. Ferrara per celebrare la Giornata del Mare 2026. Porto Empedocle, visita speciale in Capitaneria per i piccoli studenti dell’agrigentinoCentinaia bambini delle scuole primarie della provincia di Agrigento, con la loro allegria, simpatia e un coinvolgente vocio hanno invaso questa mattina la Capitaneria di porto – Guardia costiera di P ... grandangoloagrigento.it MANFREDONIA PESCA Manfredonia, gara di pesca sportiva al porto: ordinanza della CapitaneriaIl 19 aprile il 2° Trofeo Il Faro sul molo di Ponente. Limitazioni alla navigazione e obbligo di distanza di sicurezza ... statoquotidiano.it 16/4/26. Presso il CPI di Chioggia è in corso di svolgimento l'IncontraLavoro mono-aziendale con Grimaldi Lines,in collaborazione con Capitaneria di Porto,Enforma,7Mari:partecipano 81 persone(molti sotto i 25 anni),per 9 profili,100 colloqui. L'esito colloqui n x.com Anche a Molfetta si terrà un evento inserito nell'ambito della "Settimana del Mare". La manifestazione è promossa dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Molfetta,... Leggi l'articolo facebook