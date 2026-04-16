Can Yaman incontra i fan a Palermo e non sarà solo

Il 25 aprile, un noto attore e uno dei suoi collaboratori si recheranno a Palermo per incontrare i fan. L’appuntamento è fissato alle ore 20:00 al Molo Trapezoidale, dove i due saranno presenti per un evento pubblico. La partecipazione è prevista per un pubblico di appassionati che desiderano incontrarli di persona. La presenza dell’attore si inserisce in una serie di incontri già programmati in diverse città.

Can Yaman e Giovanni Nasta incontra i fan il 25 aprile al Molo Trapezoidale alle ore 20:00 a Palermo. C’è qualcosa di magnetico in Can Yaman: ogni sua apparizione pubblica diventa inevitabilmente un piccolo evento collettivo, un momento in cui il confine tra star e pubblico si assottiglia fino quasi a scomparire. E il prossimo 25 aprile, la città di Palermo si prepara a vivere proprio una di queste giornate speciali. Non sarà il classico incontro con i fan. Non sarà solo una passerella di sorrisi, autografi e selfie. Questa volta c’è un elemento in più che rende tutto più interessante: accanto a Can Yaman ci sarà anche Giovanni Nasta, figura sempre più presente nei progetti dell’attore e parte integrante del suo percorso professionale e umano.🔗 Leggi su 361magazine.com

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