Campo di emergenza intercomunale | la missione di soccorso della Protezione Civile

Il 9 e 10 maggio 2026, in Piazza Mercato a San Prisco, verrà allestito un campo di emergenza intercomunale gestito dalla Protezione Civile. Durante questa operazione, saranno effettuate missioni di soccorso per persone disperse, coinvolgendo i volontari e le autorità competenti. L’evento prevede l’allestimento di strutture temporanee e l’impiego di unità specializzate per le operazioni di ricerca e salvataggio.

Il 9 e 10 Maggio 2026 in Piazza Mercato a San Prisco sarà allestito un campo di emergenza intercomunale con missioni di soccorso dispersi. Un'iniziativa promossa dai nuclei di protezione civile di San Prisco, Recale, Caiazzo, Capodrise, Castel di Sasso, Piana di Monte Verna, Portico di Caserta.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Campi di emergenza, l'esercitazione della protezione civileProsegue la preparazione in vista dei campi di emergenza della protezione civile. Crollo Casoria: la Protezione civile della Regione invia volontari, autobotti e psicologi emergenzaSu richiesta del Comune di Casoria, che ha prontamente attivato il COC (Centro Operativo Comunale), per coordinare i soccorsi e l'assistenza, sono... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Lavori pubblici 800mila euro per Coreglia; Ambulanza a sirene spiegate centrata da un'auto sulla Pontebbana: ferite 5 persone nell'incidente; Lavori pubblici 800mila euro per Coreglia. Serie B maschile, Upc Sdh in trasferta sul campo di Civita Castellana - facebook.com facebook Bene, la discesa in campo di M. Berlusconi e S. Salis ha il merito di delineare tre poli più coerenti e naturali: PD+FI, destra padronale con paillettes di diritti civili FdI+Lega, estrema destra padronale senza paillettes di diritti civili M5s+sinistra x.com